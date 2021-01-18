«Дороги почищены, но местами очень скользко»: жители ОРДО публикуют фото последствий снегопада

В неподконтрольном Украине Донецке и прилегающих городах всю ночь шел сильный снег, засыпавший трассы и городские дороги. Однако, как в соцсети отмечают местные жители, коммунальщики постарались к утру почистить трассы даже на самых сложных участках.
Об этом сообщает ДонПресс
Очевидцы публикуют фото последствий снегопада и отмечают, что утром многие еле смогли откопать свои авто и призывают быть осторожнее на дорогах, так как трассы хоть и почищены, но местами очень скользко:
«Машину еле откопала, надевайте перчатки, холодно! Дороги почищены, все хорошо. Но будьте осторожны, скользко!»
«Всю ночь мело. Дорога до КПП Успенка почищена».
«Все основные дороги в черте города Донецк очень хорошо почищены»
«Почищены хорошо, но и укатаны тоже не плохо. Местами очень скользко».
«Центр почищен хорошо. На подъемах местами буксует общественный транспорт. Например, перекресток Марии Ульяновой — Мира, напротив шахты Калинина».
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