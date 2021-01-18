Люди кричали в панике и прыгали из окон: в Одессе жуткий пожар уничтожил отель, фото и видео

В воскресенье, 17 января, около 20:30, в Одессе на улице Посмитного, произошел пожар в трехэтажной гостинице Сан Сити. Погиб как минимум один человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На место прибыли пожарные, они ликвидировали возгорание. Здание загорелось до третьего этажа, площадь пожара составила 1 200 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили одного погибшего.

Как пишет Telegram-канал Одесса INFO, жители гостиницы из окон просили о спасении. Некоторые выпрыгивали из окон.

Как рассказал один из постояльцев гостиницы, которому удалось спастись, перед пожаром он слышал звук, похожий на треск неисправной проводки.

Отметим, стоимость проживания в этом отеле составляла 2 500 грн в сутки.

Как сообщал “источник”, 14 января, в центральной части Киева, в здании, расположенном рядом с котельной в районе дома на улице Жилянской, 146, произошел пожар.