На Луганщине задержали грабителя

Им оказался 31-летний житель г. Лисичанск. Он задержан в порядке статьи 208 УК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 186 УК Украины «Грабеж». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.



Так, 15 января в 18.05 в полицию поступило сообщение 28-летней жительницы г. Лисичанск о том, что в помещении ломбарда мужчина выхватил из ее рук деньги в сумме 3400 грн и скрылся.



Немедленно на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, оперативные работники полиции г. Лисичанска и экипаж патрульной полиции. Благодаря предоставленной потерпевшей женщиной информации и примет правонарушителя, сотрудниками полиции было установлено его личность, а впоследствии и местонахождения.



У задержанного изъято украденные им 2992 грн, которые он еще не успел потратить.