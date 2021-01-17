Гайдай уверяет, что запуск троллейбуса между Лисичанском и Северодонецком вполне реален

Разговоры о возможном запуске междугороднего троллейбусного маршрута, который соединит Лисичанск и Северодонецк, велись не один год. По заверению главы ЛОГА Сергея Гайдая, в скором времени этот проект может воплотиться в жизнь.

В своем видеообращении в Фейсбуке Гайдай рассказал об амбициозных планах на 2021 год, передает Час Пик.

По словам главы ЛОГА, в этом году планируется отремонтировать дорог не меньше, а возможно и больше, чем в 2020 году. Также в планах ремонт и строительство многих объектов. Финансироваться они будут из разных источников, основные из которых – Государственный фонд регионального развития и инвестиции.

Гайдай отметил, что в конце этого месяца поедет в Киев, чтобы презентовать и защищать объекты, которые планируют сделать на Луганщине.

“Есть у нас для кого-то фантастические амбиции касательно создания единого троллейбусного сообщения между Северодонецком и Лисичанском и, возможно, Рубежным”, – сказал Гайдай.

По его словам, эти на первый взгляд фантастические планы уже вполне реальны, поскольку все уже просчитано.

“После просчетов смогу сказать, на сколько рассчитан этот проект и когда мы сможем его начать”, – заявил глава области.