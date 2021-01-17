В Генштабе ВСУ заявили, что РФ пытается уйти от ответственности за войну на Донбассе

Россия постоянно пытается снять с себя вину за развязание войны в Украине, в частности, посредством своих агентов влияния

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает “ДС”.

В сообщении подчеркиваются попытки России осквернить статус украинской армии через СМИ. Это, среди прочего, проявилось накануне дня памяти защитников Донецкого аэропорта, который отмечается 16 января.

“Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за решение международного вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов “русского мира”, которые в эфире украинского телеканала называют преступниками Украинскую армию и всех, кто носит погоны”, — сказано в заявлении Генштаба.