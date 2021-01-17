Количество подтвержденных случаев COVID-19 на Луганщине перевалило за 13 тысяч

Лабораторно подтверждено 101 новый случай COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 17 Рубежное – 19 Северодонецк – 13, Беловодский район – 1, Кременской – 6, Новоайдарский – 12, Попаснянский – 21, Станично-Луганский – 12.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 039 человек.

Из них выздоровели – 9497 (19 за последние сутки); лечатся – 3188 (387 – стационарно, 2801 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 493 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 388.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 354 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,1%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 17 января (09:00) в Украине 1160682 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 802 летальных, 865960 человек выздоровели. Всего проведено 5953987 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5990 новых случаев; летальных – 116; осуществлено 27975 тестирований; выздоровели 8777 человек.