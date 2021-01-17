В ЦИК говорят о невозможности проведения местных выборов на Донбассе в марте

Местные выборы в отдельных общинах на Донбассе невозможно провести в марте этого года из-за отсутствия возможности обеспечить надлежащую безопасность избирателей в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“Продолжая систематическую работу по мониторингу, в частности, ситуации безопасности на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей с целью дальнейшего обеспечения реализации избирательных прав, Комиссия 5 января 2021 года обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям — областным военно-гражданским администрациям о возможности организации подготовки и проведение первых местных выборов 28 марта 2021 года на отдельных территориях указанных областей”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ответ на постановление Комиссии от Луганской и Донецкой областных государственных администраций — областных военно-гражданских администраций 15 января 2021 года в Комиссию поступили письма, в которых говорится, в частности, о том, что по информации уполномоченных органов, несмотря на достижение договоренностей касательно безусловного соблюдения режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы подконтрольной украинской власти территории со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, проживающих в населенных пунктах на линии ее разграничения.

Кроме того, в связи с осуществлением РФ вооруженной агрессии против Украины на отдельных территориях области существует большая вероятность террористической угрозы, чем на остальной территории страны, что может повлиять на возможность избирателей принять участие в голосовании.

“Учитывая выводы Командование ООС, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания по вопросу проведения местных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года”, — отмечается в сообщении.

Так, в перечень таких общин принадлежат 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Комиссия отмечает, что вопрос проведения местных выборов на указанных территориях находится на ее контроле и в случае получения положительных заключений компетентных органов, в частности, ситуации безопасности безотлагательно будет принимать все необходимые меры в пределах компетенции для назначения и последующей организации подготовки и проведения соответствующих выборов.