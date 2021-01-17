Навального привезли к самолету в Берлине на черном авто с мигалками: видео

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, который в воскресенье, 17 января, вылетает из Берлина,где лечился после отравления в России, привезли к самолету на черном автомобиле с “мигалками” в сопровождении правительственной машины и полиции.

Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Черный автомобиль Audi с проблесковыми маячками, который привез Навального в аэропорт, сопровождала машина с госномерами правительства Германии и экипаж полиции.

В настоящее время проводится посадка на рейс в Москву, часть пассажиров уже зашла в салон самолета. Навальный на борт пока не поднимался.

Как сообщал “источник”, в России “приготовились” к приезду оппозиционера Алексея Навального. В Москве для его встречи в аэропорт “Внуково” согнали автобусы спецназовцев.