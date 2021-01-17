В Кабмине рассказали, что будет с работой ресторанов, кафе и кинотеатров с 25 января

После завершения жесткого карантина, который длится с 8 по 24 января, Украина снова вернется к адаптивному карантина, который позволит начать работу заведениям сферы культуры.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко по итогам разговора с премьер-министром Украины о возможном карантине в Украине до конца 2021 года.

По словам Ткаченко, Денис Шмыгаль заверил, что карантин для ресторанов, кафе и кинотеатров будет ослаблен с 25 января при соблюдении определенных условий.

“Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, туризма и креативные индустрии смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина. И учитывая статистику заболеваемости в стране”, – написал Ткаченко.

Глава Минкульта напомнил, что в Украине действует режим чрезвычайной ситуации.

“Режим чрезвычайной ситуации, которым предусмотрены карантинные правила – и более суровые как сейчас, и облегченные – как в прошлые месяцы, сейчас действует до 28 февраля. И очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность”, – добавил министр.

Как сообщал “источник”, в департаменте образования и науки КГГА заявили, что 18 января школьники младших классов столицы продолжат свое обучение в дистанционном формате, который сохранится до 24 января.