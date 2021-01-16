ГБР поймало на взятке руководство Нацагенства по аккредитации: фото и видео

Государственное Бюро Расследований при получении взятки задержало первого заместителя и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственное бюро расследований

Отмечается, что ГБР установило, что руководящее звено Национального агентства по аккредитации Украины внедрило коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации.

В ходе досудебного расследования был задокументирован факт вымогательства первым заместителем директора Нацагентства взятки в сумме 2500 долларов США от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок.

Для получения денег руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства. 15 января чиновников задержали во время выдачи разрешительной документации и получения взятки за нее.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления с предварительной правовой квалификацией часть 3 статьи 368 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал “источник”, НАБУ и САП вручили подозрения и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посреднику, которые пытались дать взятку главе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко.