В Луганской области высота снежного покрова составляет 8 см

На Луганщине сегодня, 15 января, снежит. Согласно данным Укргидрометцентра, максимальная высота снежного покрова по состоянию на 8:00 составляла 8 сантиметров.

Визуализация текущей погоды по информации Луганского областного центра по гидрометеорологии:

Завтра, 16 января, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Видимость хорошая, в снегу 2-4 км. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 10-15 0 мороза.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 10-12 0 мороза.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных опадив.На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 10-12 0 мороза.