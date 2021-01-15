На Луганщине задержали мошенника

42-летний житель г. Северодонецка задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В отношении него открыто уголовное производство по части 2 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». После сообщения задержанному о подозрении, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Так, 14 января, примерно в десять часов вечера, в дежурную часть Рубежанского отдела полиции поступило сообщение от 69-летнего местного жителя о том, что ему позвонил неизвестный мужчина, представился работником правоохранительных органов и сообщил о том, что его сын в Рубежном попал в ДТП, в результате чего ему срочно нужна денежная помощь для «решения вопроса» и якобы уже у подъезда стоит человек, которому необходимо передать деньги.

Взволнованный пенсионер, собрал все деньги, которые у него были дома – 4100 гривен и 6000 рублей, вышел из квартиры, и отдал их человеку, который тоже представился правоохранителем. После этого отец позвонил сыну и услышал, что с ним все в порядке и никакого ДТП не было. Мужчина понял, что его обманули мошенники, и обратился за помощью в полицию.

Учитывая минимум информации, которую предоставил потерпевший, немедленно, начальником отдела полиции было принято решение задействовать к установлению личности мошенника и его задержанию не только оперативников, но и сотрудников превенции и специальных подразделений.

По «горячим следам» мошенника задержали. У задержанного изъяты деньги, которые он получил от потерпевшего.

Сейчас в рамках уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственно-оперативные действия и устанавливается причастность лица к совершению аналогичных преступлений на территории области.