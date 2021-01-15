Информация о качестве воды в Северодонецке и Рубежном

Исходя из официальных сведений коммунального предприятия “Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» о качестве питьевой воды в городе по состоянию на 15 января отклонений от требований ГосСаНиП 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» не обнаружено.

Об этом сообщает Управление жилищно-коммунального хозяйства Рубежанского городского совета.

Как указывается, информация, которая рассылается жителям города через сеть Viber, недостоверная и не подтверждена официальными источниками информации.

По данным ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины” , по последней информации «Северодонецкводоканал» в пробах питьевой воды отклонений от гигиенических нормативов не регистрировалось.

“Что касается фейков о возможном ухудшении качества питьевой воды в городе Северодонецке и несоответствия ее нормативам, в частности по содержанию аммония, в связи с возможным загрязнением реки Северский Донец, доводим до сведения всех жителей громады, хозяйственно-питьевое водоснабжение города и прилегающих поселков осуществляется тремя водозаборами: Щедрищевским, Замуловским и Епифановским из подземных артезианских скважин, то есть качество питьевой воды не зависит от качества воды в реке Северский Донец. Коммунальным предприятием «Северодонецкводоканал» ежедневно исследуются пробы питьевой воды, которые отбираются на насосных станциях, то есть перед поступлением воды в водопроводную сеть потребителей, а также ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, исследуется вода питьевая из водопроводной сети на разных участках. Согласно последним лабораторным данным КП «Северодонецкводоканал» в пробах питьевой воды отклонений от гигиенических нормативов не регистрировалось”, – сказано в сообщении.