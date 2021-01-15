“Проезд по дорогам обеспечен”, – Служба автодорог в Луганской области

Проезд обеспечен в полном объеме, ограничений движения в связи со снегопадами на автодорогах Луганской области нет.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

С утра 15 января на территории Луганской области – умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура сейчас до 4 градусов мороза.

Впрочем, начиная с субботы, погода может значительно осложниться. Ожидается ночью 15-23 градусов мороза, днем ​​13-18 градусов мороза. Усилится ветер, умеренные снегопады.

На дорогах государственного значения, по заказу Службы автомобильных дорог в Луганской области, работают сотрудники филиалов ГП «Луганский облавтодор». К выполнению работ сейчас привлечены около 80 человек и более 80 механизмов для расчистки автомобильных дорог государственного значения.

Дорожники продолжают работать в усиленном режиме. В случае необходимости количество техники и сотрудников будет увеличена. Объекты филиалов ГП «Луганский облавтодор» работает по графику на автодорогах области для ликвидации гололеда и безопасного движения автотранспорта.

На дорогах работают комбинированные дорожные машины (КМД), грейдеры, тракторы и погрузчики. Выполняются работы по очистке снега, обработке противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.