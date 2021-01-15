Хроники COVID-19 на Луганщине: 179 новых случаев за сутки

Лабораторно подтверждено 179 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще четверо больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 16 Рубежное – 34, Северодонецк – 52, Беловодский район – 2, Кременской – 18 Новоайдарский – 7, Новопсковский – 1, Попаснянский – 27 Сватовский – 1, Станично-Луганский – 15 Старобельский – 6.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 12 783 человек.

Из них выздоровели – 9339 (203 за последние сутки); лечатся – 3095 (418 – стационарно, 2677 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 486 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 375.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина из города Лисичанск, 65-летний мужчина и 81-летняя женщина из Северодонецка, 58-летняя женщина из Станично-Луганского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 349 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,2%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 января (09:00) в Украине 1146963 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 542 летальных, 847391 лицо выздоровела. Всего проведено 5905076 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 8199 новых случаев; летальных – 166; осуществлено 45596 тестирований; выздоровели 10328 человек.