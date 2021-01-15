В селе на Луганщине реконструируют бывший детский садик

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Под здание центра досуга в с. Зелековка Бараниковского старостинского округа реконструируют здание бывшего детского садика.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодского поселкового совета.

Руководство Беловодского поселкового совета с целью проверки состояния выполненных работ посетило объект реконструкции. Ремонтные работы осуществляются за счет переходной из 2020 года субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий, общей стоимостью – 3715,035 тыс. гривен. Выполнением реконструкционных работ занимается ООО «ВСЕМИР-БУД».

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