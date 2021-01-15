Для Попаснянской ДЮСШ купили новое оборудование. ФОТО

В Попаснянской детско-юношеской спортивной школе улучшается материально-техническая база для ведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Так, по инициативе председателя Попаснянской райгосадминистрации Романа Власенко, для нужд воспитанников школы и введения дополнительных спортивных кружков купили профессиональный стол фирмы DONIC и робота-пушку для настольного тенниса, а также передано в подарок 100 теннисных мячиков.

Средства для приобретения спортивного оборудования были выделены из районного бюджета на общую сумму 64 тысяч 500 гривен.