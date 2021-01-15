На Белокуракинщине не будут проводить массовые мероприятия по случаю Крещения

На Крещение, 19 января, жители Белокуракинщины традиционно устраивали народные гуляния с купанием в зимних водоемах. Кроме большого поселкового праздника, массовые гуляния в этот день раньше проводились и в некоторых селах отдельно, организовывались локально общинами. Неизменно местные священники проводили ритуальное освящение водоема, в которой в этот день купались смельчаки. На берегу же устраивали концерты, игры, выездную кухню. Сейчас ничего такого ни в одной громаде не планируют из-за жесткого карантина.

Об этом сообщает газета “Життя Білокуракинщини”.

«К сожалению, праздник выпадает на время усиленных карантина для противодействия распространению коронавируса. Согласно постановлению КМУ от 9 декабря 2020 по №1236, в период с 8 до 25 января 2021 на территории Украины принят ряд запретов, в частности запрещается проведение культурных массовых мероприятий. Поэтому никаких массовых мероприятий на праздник Крещения Белокуракинский поселковый совет организовывать не будет », – сообщает начальник отдела культуры и туризма Белокуракинской ОТГ Владимир Аполлонов.

Что касается освящения водоемов, то настоятель Свято-Тихоновского храма, архимандрит Владимир (Могильный) рассказал журналистам: «Традиционного освящения водоемов в 2021 году не произойдет, но жители могут выполнить религиозный долг: посетить и освятить воду в храме, исповедоваться, причаститься», – отметил архимандрит Владимир (Могильный).

Постановлением Кабинета Министров разрешается проведение религиозных мероприятий в помещении при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. метров, а на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.