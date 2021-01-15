Уже завтра на Луганщине ударит мороз

Завтра, 16 января, в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Видимость хорошая, в снегу 2-4 км. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 10-15 0 мороза.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 10-12 0 мороза.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных опадив.На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 10-12 0 мороза.

Прогноз погоды по области на 17-20 января 2021

17.01 Переменная облачность . Без осадков . На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура ночью 18-23 0 мороза, днем 12-17 0 мороза.

18.01 Облачно. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-22 0 мороза, днем 12-17 0 мороза.

19.01 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 18-23 0 мороза, днем 14-19 0 мороза.

20.01 Переменная облачность . Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 18-23 0 мороза, днем 11-16 0 мороза.