На Луганщине задержали торговца взрывчаткой

Правоохранители разоблачили мужчину, который занимался на территории Луганской области сбытом взрывчатки. Во время оперативных мероприятий 43-летний житель города Северодонецк реализовал 6,5 кг нитроцеллюлозных взрывчатых веществ – артиллерийского пороха.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты денежные средства, который он получил за сбыт взрывоопасного товара. Торговца взрывчаткой задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Вчера, 15 января, указанному лицу сообщено о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст.263 УК Украины). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. В связи с тем, что преступление входит в категорию уголовных преступлений против общественной безопасности, областная прокуратура будет настаивать на взятии гражданина под стражу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области при оперативном сопровождения Управления уголовного розыска ГУНП. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.