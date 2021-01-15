Новодружеску, Приволью и части Лисичанска ограничили водоснабжение

В связи с проведением ремонтных работ на магистральном Белогоровского водовода с 11.00. 15 января ограничено водоснабжение центральной и северной части г.Лисичанск и городов Новодружеск, Приволье.

Об этом сообщается на сайте ЛКСП “Лисичанскводоканал”.

После окончания ремонтных работ на водоводе водоснабжение будет восстановлено.

Кроме этого, на сайте коммунального предприятия опубликована информация, что в связи с проведением ремонтных работ на ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ ООО «ЛЭО» (письмо ООО «ЛЭО» №01-24 / 2/70 от 13.01.2021) 21 января с 8.00 до 16.00 будет обесточена насосная станция второго подъема ЛКСП «Лисичанскводоканал» «Белогоровская», поэтому будет прекращение водоснабжения центральной и северной (район завода «Пролетарий») части города Лисичанск и городов Новодружеск, Приволье. Жителей этих городов просят сделать двухдневный запас воды.