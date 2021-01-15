За неделю КПВВ “Станица Луганская” в обоих направлениях пересекли 5345 человек

Все КПВВ на линии разграничения по распоряжению Командующего объединенных сил функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Российско-оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка». Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» – ежедневно и «Новотроицкое» – дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором.

В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию – 2615 человек, на контролируемую территорию – 2730 человек. Через КПВВ «Новотроицкое» – 119 граждан и 16 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время, 63 человека и 12 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 5 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию. Также пограничники обнаружили трех граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Дополнительно информируем, что по приказу командующего Объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и действуют в определенный ими срок. Так, во время следования из временно оккупированной территории Украины будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки. Также для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования.