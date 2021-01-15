Москитные сетки на окна – Ваш дом неприступен для насекомых

Лето, как и весна, считается самым прекрасным временем для отдыха. Однако есть одно «но» – большое количество, целые армии насекомых, которые ежегодно атакуют Ваше жилье. Чтобы эффективно от них защититься, но не перекрыть доступ свежего воздуха в помещение, Вам стоит купить отличное дополнение на окна – москитные сетки. Ключевые особенности этого товара Вы узнаете дальше.

Основное об изделии кратко

Сетки в виде сетчатого полотна используются для защиты оконного проема от проникновения внутрь насекомых в сезон их активности. Стандартно для их изготовления используются синтетические материалы (нейлон, полиэстер, фибергласс) за счет чего изделия отличаются небольшим весом и устойчивостью к влиянию различных факторов. Есть и другие варианты – например, сетки из хлопкового полотна или металлической проволоки.

Москитные сетки бывают разных конструктивных видов, а именно:

Самые простые и недорогие – это сетки на липучке, которая используется в качестве крепежа. В плане установки этот вариант привлекает простотой, но эффективность и долговечность весьма сомнительны;

Сетка от насекомых в виде рамки, которая вставляет в оконный проем – это надежный и популярный вариант. Установить можно самостоятельно, а срок службы довольно большой, что привлекает пользователей;

Сетки в виде роллетов (как рулонные шторы) – виглядит такой вариант эффектно, но требует особого внимания при уходе, а установить может только специалист;

Раздвижные москитные сетки также встречаются, но редко в виду сложности установки и высокой цены;

Плиссированные модели – это эффектно, но сложно и дорого.

Что стоит помнить при выборе москитной сетки?

Близится сезон активности насекомых? А это значит, что Вам стоит заранее выбрать подходящий вариант москитной сетки, которая послужит надежной защитой от вторжения в Ваш дом. Но чтобы сделать правильный выбор Вам стоит учесть следующее:

Измерьте оконный проем или рамку сетки, которую нужно заменить; Определитесь с материалом, который будет оптимален в Вашем варианте. Также стоит заранее поинтересоваться составом материала и его особенностями; Кроме вышеуказанного момента стоит заранее выбрать оптимальные показатели размеров ячеек (обычно 0,6-1,2 мм) – это необходимо для обеспечения оптимального доступа воздуха, но ограничения проникновения насекомых и пыль с улицы; Еще стоит оценить конструкции, которые может предложить Вам производитель – возможно, стоит попробовать что-то новое.

Наш Вам совет – будьте хитрее своего врага (имеются в виду насекомые) и используйте дополнительные средства защиты. Если Вы обработаете москитную сетку специальным спреем перед установкой в оконный проем, то летающая/кусающая/жужжащая армия близко не подберется к Вашему окну в течение длительного времени (до дождя как минимум). А гарантировать практичность и долговечность москитной сетки может производитель компания Виконда.