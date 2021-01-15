Полицейские разыскали четверых подростков, которые сбежали из реабилитационного центра

Четверо подростков живые и здоровые возвращены в центр реабилитации. Полицейские психологи и ювеналы провели с ними профилактические беседы для недопустимости таких поступков в дальнейшем.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Об исчезновении из реабилитационного центра г.Лисичанска 4-х подростков, а именно двух девушек 13 и 14 лет и двух парней 14 и 15 лет, сообщили в полицию работники центра в 20.50 14 января.

Немедленно на поиски детей был поднят личный состав Лисичанской полиции. К поискам были привлечены патрульные УПП и кинологи со служебными собаками. Ориентировки с приметами пропавших детей были направлены на блокпосты области и всем мобильным и пешим патрульным нарядам.

Учитывая, что одна девушка из этой компании уже неоднократно убегала из центра к своим знакомым, которые живут в с. Малорязанцево, поиски беглецов были организованы полицейскими и в этом направлении. Благодаря оперативному реагированию полицейских и своевременному обращению за помощью сотрудников центра, беглецы были найдены и возвращены в центр.