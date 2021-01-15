«Вода Донбасса» контролирует качество питьевой воды

Информация об ухудшении качества питьевой воды, подаваемой КП «Компания« Вода Донбасса », не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В декабре 2020 года в воде канала Северский Донец-Донбасс было зафиксировано увеличение концентрации аммония выше фоновых значений, что не является редкостью для осенне-зимнего периода. Принимая во внимание рост содержания аммония в воде, поступающей в фильтровальных станции, были откорректированы технологический режим и дозы реагентов. Состав воды, поступающей на сооружения водоподготовки и питьевой воды контролируется ежедневно лабораторной службой КП «Компания« Вода Донбасса »в соответствии с рабочими программ, составленных в соответствии с действующими требованиями ГСанПиН 2.2.4-171-10« Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком ».

Эпидемическая безопасность питьевой воды обеспечивается путем ее обеззараживания хлором, остаточные концентрации которого каждый час контролируются на выходе из сооружений фильтровальных станций, нормативы на содержание остаточных количеств свободного и связанного хлора соблюдаются (п.3.14 ГСанПиН 2.2.4-171-10).

Питьевая вода, подаваемая потребителям, соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10, с учетом нормативов, которые предприятие имеет право использовать в случаях, связанных с особыми природными условиями. Присутствие в воде необычного запаха обусловлено изменением качества воды в источнике водоснабжения по гидробиологическим показателям, что вызвано погодными условиями – нехарактерным для зимнего периода повышением температурных значений. На всех фильтровальных станциях в качестве дополнительного окислителя органического вещества на сегодня применяется перманганат калия, что в свою очередь может оказывать воде дополнительную окраску.

В настоящее время фильтровальные станции работают с соблюдением технологических режимов, применяя реагенты в соответствии с изменениями качества воды в источнике водоснабжения – канале Северский Донец-Донбасс.

Таким образом, превышение концентрации аммония выше фоновых значений в источнике – канале Северский Донец-Донбасс не осуществляет никакого влияния на качество питьевой воды, поскольку процесс очистки воды на фильтровальных станциях откорректированный.