В Беловодске из-за порывов нет водоснабжения на нескольких улицах

Вчера вечером, 14 января, в Беловодске был обнаружен порыв водопроводной сети по ул. Центральной (район супермаркета “Скарб”). На время проведения ремонтных работ подача воды в части ул. Центральная (район музея), части ул. Некрасова, улиц Школьная, Жаринова, части улицы Беловодская, переулка Бассейный была прекращена.

Об этом сообщает Беловодское ремонтно-эксплуатационное предприятие.

“В настоящее время еще не закончено устранение порыва в районе автовокзала. Работы по ликвидации порывов ведутся, надеемся ,что устранить возникшую проблему удастся в самое ближайшее время”, – сказано в сообщении.