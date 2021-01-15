С сегодняшнего дня на КПВВ “Новотроицкое” можно сдать тест на антиген коронавируса SARS-CoV-2

Люди, которые приезжают из временно оккупированной территории, смогут с 15 января сдать тест на антиген коронавируса SARS-CoV-2 на КПВВ «Новотроицкое».

Об этом во время брифинга по вопросам предотвращения распространения коронавируса на территории Донецкой области рассказал директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко, сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

«Мы вводим с этой пятницы возможность всем гражданам, которые пересекают КПВВ с неподконтрольной территории Украины на подконтрольную, в сервисном центре, который там построен, бесплатно сдать тест на определение антигена коронавируса», – сказал Игорь Бойко.

Заместитель начальника управления – начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения ОГА Александр Педенко добавил, что продолжительность теста – 15-30 минут.

«Производители этих быстрых тестов заявляют чувствительность к COVID-19 на уровне 86-92%», – сказал он.

В то же время Игорь Бойко отметил, что сейчас сама процедура несовершенная, потому что не позволяет сразу выполнить снятие контроля в электронном сервисе «Дома».

«Совершенство процедуры отрабатывается на уровне Киева – происходит активное общение облгосадминистрации с министерствами. На сегодня могу сказать, что такой тест будет по желанию гражданина, который пересек КПВВ. Но перед взятием теста каждый, кто пересекает линию разграничения, обязан установить мобильный приложение «Дома» … Представители медицинской службы, будут находиться на КПВВ, пока не имеют доступа к программе, чтобы сразу снять этого человека с контроля », – пояснил он.

Директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации также напомнил, что все 4 КПВВ, расположенных в Донецкой области, работают в обычном режиме, но из-за действий оккупантов пропуск осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

Напомним, что Кабинет Министров разрешил при въезде из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей проводить экспресс-тестирование на антиген коронавируса SARS-CoV-2.