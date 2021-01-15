“Лисичанскводоканал” опровергает информацию о плохом качестве питьевой воды

ЛКСП “Лисичанскводоканал” на своем сайте опубликовал опровержение на публикацию в социальной сети Facebook относительно отравления питьевой воды.

“Уважаемые жители г.г. Лисичанск, Новодружеск, Приволье! ЛКСП «Лисичанскводоканал» добывает и подает в сеть подземную артезианскую воду из скважин Белогоровского водозабора и водозаборов «Лесная Дача» и «Метелкино». Качество питьевой воды водозаборов за испытуемыми химическим показателям соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком». Наше предприятие воду из р. Северский Донец не использует”, – сказано в сообщении.