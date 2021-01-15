Уроженки Луганщины стали лауреатами Международного литературного конкурса “Коронация слова”

27 декабря 2020 года состоялась онлайн-церемония награждения победителей Международного литературного конкурса «Коронация слова» в номинации «Песенная лирика».

Об этом сообщается на сайте конкурса.

Как стало известно, первая премия присуждена Богдану Щеглюку (Киевская обл.) за сборник «50 відтінків тепла» и Антонине Листопад (Киевская обл/Сорокино (бывш. Краснодон, Луганская область) за сборник «Пісні з Донбасу».

Вторая премия досталась жительнице села Бондаревка Марковского района Луганской области Любови Мишуре. Она презентовала сборник «Україна і родина – два крила».

Третья премия присуждена жителю г. Днепр Виталию Старченко за сборник «Пісні про невмируще».