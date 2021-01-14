Боевики совершили очередной обстрел на Донбассе: пострадал украинский военный

В четверг, 14 января, около 18:00, боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в районе Гнутово. Ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщается в Telegram-канале Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Отмечается, что раненому бойцу была оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

“Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен “режим тишины” и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, 11 января, на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных, в результате погиб один боец ВСУ. Трагедия произошла в районе населенного пункта Пески.

Кроме того, 8 января на Донбассе в зоне операции Объединенных сил умерла 29-летняя военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Слободянюк.