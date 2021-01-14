Заснеженный Киев замер в огромных пробках: где не проехать, карта

В четверг, 14 января, в Киев пришли снегопады. Вечером в столице образовались заторы.

Об этом свидетельствуют данные Google Мaps.

В частности пробки возникли на проспекте Победы, бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов. Трудности с проездом наблюдаются также на улицах Крещатик, Сечевых Стрельцов, Саксаганского, Елены Телиги, Киевском пути и Большой окружной дороге.

Вместе с тем на мостах Дарницком, Патона, Метро, Северном, ситуация благоприятная, заторов нет. Однако на Южном мосту образовалась тянучка в сторону Левобережья Киева.

Как сообщал “источник”, 14 января в Киеве открылись пункты обогрева. Всего в столице открыто более 30 “теплых точек”. В некоторых из них можно получить первую медицинскую помощь (в помещениях находятся аптечки), выпить горячего чаю, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно получить теплую одежду и обувь.