Луганщина проводит внешнеторговые операции с 73 странами мира

В январе-октябре 2020 года экспорт товаров составил 107562,8 тыс.долл. США, или 80,6% по сравнению с январем-октябрем 2019р., импорт – 170199,2 тыс.долл., или 76,6%. Отрицательное сальдо составило 62636,4 тыс.долл. (в январе-октябре 2019 года также отрицательное – 88927,9 тыс.долл.).

Об этом идет речь в сообщении “Социально-экономическое положение Луганской области в январе-ноябре 2020 года” ГУ статистики в Луганской области.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,63 (в январе-октябре 2019г. – 0,60).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 73 стран мира. Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 62,6 млн. долларов США (58,2% от общего объема экспорта) и уменьшился по сравнению с январем-октябрем 2019г. на 3,8 млн.долл. США, или на 5,7%.

Больше всего экспортные поставки товаров среди стран-членов ЕС осуществлялись в Германии, Франции, Польши, Люксембурга и Болгарии. Среди других стран мира больше всего экспортировались товары в Российскую Федерацию, Беларусь, Казахстан, США, Турцию, Республики Молдову и Китай.

Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 56,8 млн. долларов США (33,4% от общего объема импорта) и увеличился против января-октября 2019г. на 6,5 млн.долл. США, или на 12,9%. Среди стран ЕС наиболее значимые импортные поступления товаров осуществлялись из Германии, Польши, Франции, Венгрии, Словакии и Литвы. Среди других стран мира крупнейшие импортные поставки товаров поступали из Российской Федерации, Беларуси, Китая, США, Японии и Саудовской Аравии.

Валютная выручка от экспортных поставок бумаги и картона в январе-октябре 2020г. составила 26,1 млн долл. США, или 24,3% экспорта всех товаров, органических химических соединений – 21,0 млн.долл. США (19,5%), одежды и принадлежностей одежды, текстильных – 10,1 млн.долл. США (9,4%), других продуктов химической промышленности – 10,0 млн.долл. США (9,2%), драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них – 5,7 млн. долларов США (5,3%), белковых веществ – 4,9 млн.долл. США (4,6%), котлов, машин, аппаратов и механических устройств – 4,9 млн.долл. США (4,6%).

Импортные поступления топлива минерального; нефти и продуктов ее перегонки составляли в январе-октябре 2020г. 50,7 млн.долл. США, или 29,8% импорта всех товаров, массы из древесины – 20,0 млн.долл. США (11,7%), пластмасс, полимерных материалов – 18,4 млн.долл. США (10,8%), продуктов неорганической химии – 13,4 млн.долл. США (7,9%), котлов, машин, аппаратов и механических устройств – 11,0 млн.долл. США (6,5%) и драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них – 6,6 млн. долларов США (3,9%).