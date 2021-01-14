Не узнать: как после ремонта преобразилось отделение хирургии в Станично-Луганской ЦРБ. ФОТО

В хирургическом отделении Станично-Луганской центральной районной больницы завершен капитальный ремонт.

Об этом проинформировали в пресс-службе местной РГА.

“Менее чем за полгода выполнен масштабный капитальный ремонт. Созданы комфортные условия для пребывания пациентов, проведения необходимого лечения и оперативных вмешательств. На сегодня ремонтные работы полностью завершены, и уже завтра, полноценно начнет свою работу хирургическое отделение. Отделение не узнать – уютные, светлые, просторные коридоры, оборудованные палаты. Также в пользовании специалистов современное оборудование”, – сказано в сообщении.

Общая сумма ремонтных работ составляет около 800 000 тыс. грн. Средства на капитальный ремонт хирургического отделения выделены из районного бюджета.