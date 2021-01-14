На Луганщине поголовье птицы уменьшилось на 12,7%, КРС – на 6,5%

В январе-ноябре 2020 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем-ноябрем 2019 года составил 86,8%, в т.ч. в предприятиях – 84,8%, в хозяйствах населения – 91,3%.

Об этом идет речь в сообщении “Социально-экономическое положение Луганской области в январе-ноябре 2020 года” ГУ статистики в Луганской области.

За указанный период реализация сельскохозяйственных животных на убой (в живой массе) уменьшилась на 0,8% (12,2 тыс.т), объем производства молока уменьшился на 3,9% (103,8 тыс.т), яиц – на 5,4% (65,4 млн.шт).

По расчетам на 1 декабря 2020 года по сравнению с 1 декабря 2019 года уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 6,5% (43,5 тыс. голов), в т.ч. коров – на 5,8% (19,6 тыс. голов), свиней – на 2,7% (47,6 тыс. голов), овец и коз – 4,9% (23,1 тыс. голов) и птицы – на 12,7% (865,1 тыс. голов).

На 1 декабря 2020 года хозяйствами всех категорий скошено и обмолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) на на площади 391,4 тыс.га. Производство зерна составило 13765,7 тыс.ц. В среднем с 1 га обмолоченной площади получено по 35,2 ц зерна.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с январем-ноябрем 2019 года увеличились на все основные виды продукции, кроме ржи (уменьшилась на 4,6%). Наибольший рост цен приходится на плоды и ягоды (77,7%), кукурузу на зерно (29,3%), пшеницу (27,9%), семена подсолнечника (26,5%) и крупный рогатый скот (22,8% ).

На 1 декабря 2020 в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 435,9 тыс.т зерна (на 12,7% меньше 1 декабря 2019), в т. ч. 323,2 тыс.т пшеницы, 62,6 тыс. т кукурузы, 29,2 тыс.т ячменя. Непосредственно в аграрных предприятиях 334,0 тыс.т зерна (на 3,9% больше), зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 101,9 тыс.т зерна (на 42,7% меньше 1 декабря 2019). Запасы семян подсолнечника составляли 292,3 тыс.т (на 36,0% меньше, чем на 1 декабря 2019).