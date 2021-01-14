Больше всего подорожал сахар: как за год на Луганщине изменились цены на продукты

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) на потребительском рынке Луганской области в январе-ноябре 2020 года (без учета временно оккупированной территории в Луганской области) составил 103,9% (в соответствующем периоде предыдущего года – 104,4%).

Об этом идет речь в сообщении “Социальное-экономическое положение Луганской области в январе-ноябре 2020 года” ГУ статистики в Луганской области.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,7%. Больше всего (на 40,1%) выросли цены на сахар. На 16,9% стали дороже фрукты, на 16,6% – продукты переработки зерновых, на 14,2% – яйца, на 9,9% – хлеб, на 7,5% – масло подсолнечное, на 7,3% – чай, на 5,7% – рис, на 5,0% – маргарин, на 4,9% – макаронные изделия, на 4,3% – кондитерские изделия из муки, на 4,0% – масло, на 4,1 % – кофе, на 3,5% – сыр и мягкий сыр (творог), на 3,4% – рыба и продукты из рыбы, на 2,7% – сметана, на 2,3% – кисломолочная продукция, на 1,6% – мясо и мясопродукты. Вместе с этим на 15,1% подешевели овощи, на 3,0% – молоко, на 0,3% – шоколад.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,4%, в том числе табачные изделия – на 19,0%, алкогольные напитки – на 2,2%.

Одежда и обувь подешевели на 8,0%, в частности, обуви – на 12,8%, одежда – на 4,4%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 7,4% за счет роста цен на природный газ на 48,7%, канализацию – на 11,8%, водоснабжение – на 5,9% , содержание и ремонт жилья – на 4,2%. В то же время цены (тарифы) на горячую воду, отопление уменьшились на 14,6%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 6,1% связано с подорожанием амбулаторных услуг на 8,1%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 6,3%, услуг больниц – на 4,4%.

Цены в сфере связи выросли на 4,7% за счет подорожания местной телефонной связи на 19,4%, почтовых услуг – на 12,5%, интернета – на 7,2%, мобильной связи – на 4 , 2%.

Повышение цен на услуги образования произошло за счет подорожания высшего образования на 17,1%, среднего образования – на 12,8%.