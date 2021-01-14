Правоохранители провели отработку приграничного Мелового

Сегодня, 14 января, по приказу руководства ГУНП и боевого распоряжения командующего ООС полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии провели оперативно-профилактическую отработку в населенном пункте Меловое.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Главная цель отработки – принятие мер по стабилизации криминогенной ситуации в населенном пункте, профилактика и раскрытие преступлений, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ, а также информирование населения о мерах безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Полицейские во время патрулирования проверяли транспортные средства, владельцев оружия, общались с гражданами, которые были ранее судимы и находятся под административным надзором, посетили семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Во время проверки владельцев оружия, за нарушение сроков регистрации было изъято шесть единиц оружия. У 57-летнего жителя с. Заречная правоохранители обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм.

Во время общения с гражданами полицейские разъясняли правила карантинных требований и призвали к неукоснительному их соблюдения.

В общем, по итогам отработки было выявлено 23 административных правонарушения, по которым составлены соответствующие материалы.