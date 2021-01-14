В Луганской области на 100 умерших приходилось 28 живорожденных: данные за десять месяцев 2020 года

Численность населения Луганской области, по оценке, осуществленной на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и смены места жительства, на 1 ноября 2020 года составила 2124316 человек.

Об этом идет речь в сообщении “Социально-экономическое положение Луганской области в январе-ноябре 2020” ГУ статистики в Луганской области.

В течение января-октября 2020 года численность населения уменьшилась на 11 597 человек (без учета части временно оккупированной территории в Луганской области), в том числе вследствие естественного сокращения на 8635 человек и на 2962 человека – за счет миграционного сокращения.

В январе-октябре 2020 году в области (без учета части временно оккупированной территории в Луганской области) зарегистрировано 3383 человека живорожденных и 12 018 человек умерших.