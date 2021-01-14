Утвердили 21 проект регионального развития, который могут реализовать в области за средства ГФРР

Завершен предварительный конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализоваться за счет средств государственного фонда регионального развития в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В отборе участвовали 65 проектных заявок на общую сумму более 900 млн гривен. Большая часть проектов направлена ​​на развитие социальной инфраструктуры, сферы образования, медицины и спорта.

Региональная комиссия указанного конкурсного отбора в полном составе совершила оценку всех проектов на онлайн платформе Минрегиона (https://new.dfrr.minregion.gov.ua). По результатам проведенного оценивания на заседании региональной комиссии 12 января согласовано обобщенный перечень проектов, которые могут финансироваться за средства государственного фонда регионального развития в этом году.

В перечень вошел 21 проект на общий объем доведенного Министерством развития громад и территорий Украины индикативного показателя на Луганскую область – 221 500 000 гривен. Из них 4 проекта (в сферах здравоохранения, жилищного строительства и туризма), которые направлены на достижение первого приоритета госстратегии по обеспечению повышения конкурентоспособности территорий; 15 проектов по проведению строительных работ в общеобразовательных учреждениях, детских садах и объектах спортивной инфраструктуры, предлагаемых к реализации в рамках программы Президента Украины «Большое строительство»; переходный проект с 2020 года «Строительство зала спортивной гимнастики КУ ЛОФЦ« Олимп »и объект культуры.

Отобранные региональной комиссией проекты направлены Минрегиону для оценки и проверки их соответствия требованиям законодательства.

По данным “Первой полосы”, 16 планируется реализовать в рамках “Большого строительства”. В частности, три проекта по спортивным объектам – капремонт Луганского областного физкультурного центра “Олимп”, реконструкция тренажерного зала “Олимпа”, капремонт СДЮСТШ “Садко” в Северодонецке. Еще девять проектов по ремонту и реконструкции школ – здания опорного учреждения Новоайдарской школы-гимназии, Попаснянской школы №1, Краснореченской школы, Станично-Луганской школы №1, Беловодского опорного учреждения среднего образования, Новопсковского опорного учреждения общего среднего образования, Горского филиала опорного учебного заведения “Горская многопрофильная гимназия”, Марковской гимназии, капремонт спортивной площадки Попаснянской школы №21. И три проекта по капремонту дошкольных учреждений – садика “Малятко” в Кременной, детсада “Росинка” в Лисичанске и садика “Теремок” в Троицке.



Также комиссия утвердила пять проектов вне “Большого строительства” – по реконструкции инфекционного корпуса больницы в Северодонецке под размещение Хирургического корпуса Луганской областной клинической больницы, строительству зала спортивной гимнастики “Олимпа”, восстановлению гидрологического и санитарного состояния реки Боровая, реконструкции домов на ул. Чехова, 9 и Чехова, 9-Б в Рубежном под жилые дома, капремонт здания краеведческого музея в Беловодске и завершение объекта недостроенного жилого дома в Кременной (ул. Центральная, 12).