Киевляне радуются настоящей зиме: эксклюзивные фото заснеженной столицы

В четверг, 14 января, снегопады, которые уже прошли на большинстве территории Украины, добрались и до Киева.

Корреспондент “источника” сделал фото укрытых снегом улиц столицы.

Как видно на снимках, снег в Киеве уже засыпал землю. На улицах много людей, которые спешат порадоваться настоящей зимней погоде. Особенно рады снегу дети. Они катаются с горок.

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Напомним, что ранее многие украинские города засыпало снегом. Десятки сел и городов были заблокированы из-за непогоды. Кроме снегопадов, согласно прогнозу синоптиков, в страну придут сильные морозы – холоднее всего будет с 14 по 19 января.

Как сообщал “источник”, 14 января в Киеве открылись пункты обогрева. Всего в столице открыто более 30 “теплых точек”. В некоторых из них можно получить первую медицинскую помощь (в помещениях находятся аптечки), выпить горячего чаю, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно получить теплую одежду и обувь.