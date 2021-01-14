Спасателям Кременщины передали новое оборудование. ФОТО

14 января Кременское подразделение ГСЧС Украины посетили председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай, председатель Кременской РГА Олег Клименчуков, заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Сергей Поляков.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской районной государственной администрации.

Сегодня спасатели Кременской ГПСЧ – 21 получили крайне необходимое новое оборудование – пять портативных и две автомобильные радиостанции, генераторы, мотопомпы, огнетушители (6 штук), пожарные рукава и емкости для воды.

В рамках выполнения районной целевой программы развития гражданской защиты Кременского района на 2018 – 2021 годы средства были выделены из специального фонда районного бюджета.

«Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить кременских спасателей за мужество и высокий профессионализм при выполнении возложенных на них задач. Приветствуя вас с новогодними праздниками, хочу пожелать в 2021 году уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, к ликвидации которых вы привлекаетесь », – сказал Сергей Гайдай.

В свою очередь Олег Клименчуков отметил, что благодаря эффективному сотрудничеству районной и областной власти сделанные важные шаги в материально – техническом обеспечении Кременского подразделения ГСЧС, что дает возможность своевременно и адекватно реагировать на различные вызовы. Далее чиновники осмотрели часть и обсудили дальнейшие шаги по ее модернизации.