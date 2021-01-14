Хроники COVID-19 на Луганщине: более 200 новых случаев за сутки

Лабораторно подтверждено 214 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще три больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 53, Рубежное – 14 Северодонецк – 69, Кременской район – 8, Новоайдарский – 3, Новопсковский – 17 Сватовский – 13, Станично-Луганский – 22 Троицкий – 15.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 12 604 человек.

Из них выздоровели – 9136 (131 за последние сутки); лечатся – 3123 (419 – стационарно, 2704 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 482 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 375.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три женщины 45-ти, 66-ти и 85-ти лет из города Лисичанск.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 345 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,8%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 14 января (09:00) в Украине 1138764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 376 летальных, 837063 лица выздоровели. Всего проведено 5874851 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 7925 новых случаев; летальных – 162; осуществлено 54265 тестирований; выздоровели 10192 человека.