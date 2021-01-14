В неподконтрольном Луганске “чиновник ЛНР” устроил ДТП

В оккупированном Луганске 12 января произошло ДТП с «военным». На участке улицы Советской между остановками «Буревестник» и «Чапаево» внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает Реальная газета

Так, «военный» был за рулем автомобиля «Хюндай Санта Фе». По словам очевидцев, мужчина за рулем был нетрезв.

По данным анонимного Телеграм-канала «Четкий Луганск», за рулем был так называемый «помощник министра связи ЛНР» Яков Осадчий. Это ДТП стало не первым задержанием.

Жертв в результате происшествия нет.