Увидел пограничников и передумал: контрабандист лез через пограничный забор в районе Мелового

Вечером, патрулируя в районе населенного пункта Меловое, пограничники заметили нарушителя. Неизвестный мужчина пытался перелезть через заградительный забор со стороны государства-агрессора. Нарушитель тоже заметил приближение правоохранителей, передумал и поспешил слезть с забора с российской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Неподалеку от места, куда планировал соскочить неизвестный, украинские пограничники обнаружили два короба, в которых находилось около девяносто свитеров.

Правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Заброшенная контрабандистом одежда будет передана в установленном порядке компетентным органам.