КПВВ “Станица Луганская”: где сдать тест, чтобы сократить самоизоляцию, и сколько это стоит

На КПВВ «Станица Луганская» продолжат работать пункты двух частных лабораторий, в которых можно пройти ПЦР-исследования на коронавирус. При отрицательном результате теста – сокращается период обязательной самоизоляции или обсервации для прибывших из «ЛНР». Но услуги – платные.

Об этом пишут «Донецкие новости».

Так, на КПВВ частный клинико-диагностический центр «Фармбиотест» принимает посетителей в отдельно стоящем вагончике. Здесь берут образцы на ПЦР-тест, результаты теста обещают предоставить в период до 48 часов.

Стоимость ПЦР-теста – 1 225 грн.

Непосредственно лаборатория «Фармбиотеста» находится в городе Рубежное. Туда с КПВВ образцы биоматериалов отвозят в специальных контейнерах. Всего же в ряде городов Луганщины и Донетчины действуют 24 пункта данной лаборатории по приему биоматериалов.

По данным на конец августа 2020 года «Фармбиотест» лидировал в Украине по количеству данных, внесенных в онлайн-платформу для приложения «Дій вдома».

«В начале сентября на КПВВ “Станица Луганская” мы установили дополнительный мобильный пункт, чтобы ускорить прохождение процедуры забора биоматериала и устранить очереди. Теперь наша цель – сократить время выполнения исследования с 48 до 24 часов», – отметил главный врач КДЦ «Фармбиотест» Григорий Цапко.

На КПВВ «Станица Луганская» работает передвижной пункт медицинского центра «Микротестлаб» из Северодонецка. Цена ПЦР-теста здесь составляет 1 250 грн, результаты анализа обещают предоставить в течение 24 часов.

Результаты тестирования из обеих лабораторий поступают в Центр общественного здоровья Украины, далее информация будет передана в мобильное приложение «Вдома», если результат теста будет отрицательным – человек завершает самоизоляцию. Таким образом, на самоизоляции / обсервации придется находится вместо 14 дней – до 2 суток при сдаче анализа в «Фармбиотесте», и до суток – в «Микротестлабе».

Если клиенту, кроме электронного, понадобится оригинал результата ПЦР-теста, его можно забрать в любом отделении лабораторий.

Как сообщалось ранее, официальные ПЦР-тесты для сокращения самоизоляции / обсервации могут делать только лаборатории, аккредитованные Минздравом. Таких сейчас 3 в Луганской области и 5 в Донецкой. «Фармбиотест» и «Микротестлаб» входят в их число. При этом на КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) пока тестирование пройти нельзя, для сокращения самоизоляции нужно обращаться в частные или государственные лаборатории в городах.

Как заявил вице-премьер Алексей Резников, сдача тестов на КПВВ не является обязательной. В ближайшее время на КПВВ Донецкой и Луганской областей будут проводить бесплатное тестирование прибывших из «Л-ДНР», результаты тестов будут готовы в течение 10-20 минут.