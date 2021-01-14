Долги растут: на Луганщине один из самых низких показателей оплаты за услуги ЖКХ

Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66, 1 млрд грн. За месяц долги увеличились на 18,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает finance.ua

В целом в ноябре население оплатило 11, 6 млрд за коммуналку, что составило 52,4% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты услуг зафиксировано в Волынской (66,2%), Одесской (59,1%) и Закарпатской (59%) областях.

Самый низкий – в Луганской, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях (44-50% суммы начислений).