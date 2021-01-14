На Луганщине пограничники выявили двух граждан с поддельными справками о негативном результате на COVID-19

Вчера, 13 января, двое украинцев направлялись в РФ через пункт пропуска «Меловое». На контроле вместе с паспортами мужчины показали справки об отрицательном результате ПЦР на COVID-19, которые являются основанием для освобождения от самоизоляции. При этом они вели себя взволнованно.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

“Во время тщательной проверки их документов, пограничники установили, что оба мужчины прибыли в Украину из РФ накануне ночью. После установки приложения «Дома» они последовали к месту проведения самоизоляции. Однако через два часа эти мужчины прибыли в пункт пропуска «Меловое» для следования в обратном направлении. Впоследствии мужчины признались правоохранителям, что тесты они не сдавали, а фальшивые справки приобрели за вознаграждение”, – сказано в сообщении.

Предъявителей поддельных документов передано сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Напомним, что с 11 января 2021 РФ отнесена к странам, которые находятся в «красной» зоне, поэтому граждане, въезжающие на территорию Украины, кроме масочного режима и температурного скрининга, также должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием приложения «Дома» или обсервации. Иностранцы и лица без гражданства должны иметь полис (свидетельства, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины и покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий на срок пребывания в Украине.