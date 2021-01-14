Циклон с Балкан принесет похолодание на Луганщину. ВИДЕО

Причиной ухудшения погодных условий на Луганщине стали циклоны с Балкан.

Об этом сообщила “Суспільне” синоптик Надежда Лебедева.

«Территория Луганской области находится под влиянием циклона, который перемещается с Балкан. 13 января он через территорию Луганской области переместится к северо-востоку в связи с этим наблюдаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, усиление ветра до 18 метров в секунду», – говорит Надежда.

По ее словам, в ближайшие дни температура воздуха снизится до -22 градусов по Цельсию.