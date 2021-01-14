На реинтеграцию Донбасса отвели 25 лет

В Кабинете министров разработали законопроект, который предусматривает возвращение временно оккупированных территорий Донбасса в течение 25 лет.

Об этом в эфире “24 канала” рассказал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он считает, что это оптимальные сроки, передает Обозреватель

Арестович пояснил, что, по опыту международных конфликтов, срок восстановления оккупированных территорий должен превышать срок оккупации в два раза. С учетом того, что часть Донбасса оккупирована уже семь лет, то речь идет о 14 годах, однако такой срок нельзя вписать в закон. Поэтому, на всякий случай было решено прописать 25 лет.

Также он отметил, что деоккупация и реинтеграция – это два отдельных процесса. Первый еще обсуждается в рамках ТКГ, а второй уже происходит.

“После реинтеграции идет социально-экономическое и политическое восстановление оккупированных территорий”, – добавил Арестович.

По его словам, полное восстановление станет возможным после демилитаризации и вывода российских войск.