Эксперты указали на важный нюанс в вопросе понижения тарифов для населения

В среду, 13 января, в правительстве анонсировали введение фиксированной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. Эксперты в сфере энергетики оценили заявление правительства как попытку решить вопрос о снижении тарифов нерыночными методами, а также отметили что госрегулирование может иметь негативные последствия в сотрудничестве Украины с международными партнерами.

Об этом говорится в материале “источника”.

По словам эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, заявление Кабмина об установлении фиксированной цены на газ правильнее было бы рассматривать как “политическое желание” власти снизить тарифы нерыночными методами.

“Судя по тому, как они зашевелились, видимо, они поняли масштаб проблемы, масштаб неплатежей, которые ожидает рынок по итогам января, – отметил он. – Даже без экономического кризиса и карантина, ни одна цивилизованная страна не поднимает тарифы на все коммунальные услуги одновременно “.

С тем, что планы по возобновлению регулирования цен являются незаконными, соглашаются и другие эксперты.

“Я слабо себе представляю, как это можно сделать – если регулировать рынок, это будет противоречить закону”, – заявил эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Дяченко.

Валентин Землянский отметил, что помимо отечественного законодательства есть еще международные обязательства Украины, в частности перед Европейской комиссией и Международным валютным фондом (МВФ). Учитывая, что как раз в эти дни решается вопрос о выделении нашей стране нового транша МВФ, предложенное решение по газовым тарифам выглядит, мягко говоря, спорно.

“То есть, скорее всего, они (власти) сразу же почувствуют на себе политическое давление”, – сказал эксперт.

Поэтому у правительства мало шансов снизить цены на газ, по крайней мере, путем их регулирования. При этом, по словам Землянского, есть способы решить вопрос тарифов, не отменяя рынка. И одним из них является диалог между властью и бизнесом.

Сергей Дяченко также не исключает такого варианта: “Сядут и договорятся с олигархами по ценам”.

Подробнее о ситуации с тарифами на услуги ЖКХ читайте в материале “источника”: “Власти обещают снизить цены на газ: а что будет со светом и водой”.