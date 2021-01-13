В Палате представителей США приняли решение по импичменту Трампу

В среду, 13 января, в Палате представителей США рассмотрели проект резолюции об объявлении импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Конгресс США поддержал резолюцию о начале процедуры импичмента Трампу, данное решение поддержали 221 конгрессмен.

Онлайн-трансляцию дебатов и проведения процедуры голосования вел телеканал CNN.

Президента Трампа обвиняли в подстрекательстве граждан к штурму здания Капитолия, который произошел 6 января.

Голосование в Конгрессе 13 января – вторая попытка импичмента Трампу, однако в соответствии с американским законодательством глава США, скорее всего, сможет остаться на своем посту до окончания президентского срока и инаугурации избранного президента Джозефа Байдена 20 января, поскольку решение должен поддержать еще Сенат.

Рассматривать импичмент начали после того, как вице-президент США Майк Пенс отказал конгрессменам от Демократической партии в применении 25-поправки в Конституцию относительно Трампа. Эта поправка позволила бы отстранить от власти 45-го президента до инаугурации Байдена.

Для объявления импичмента Дональду Трампу в Сенате за данное решение должны отдать свои голоса две трети сенаторов.

Как сообщал “источник”, участники штурма Капитолия 6 января могли готовить расправу над конгрессменами, ФБР расследует все обстоятельства.